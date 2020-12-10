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Першій компанії зі США дозволили заробляти на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 21 січ, 2021 00:05
Пропонуємо до обговорення:
Американський стартап Nuro отримав комерційну ліцензію на використання автопілотованих автомобілів у Каліфорнії. Компанія стала першою, яка має відповідний дозвіл Департаменту штату із транспортних засобів.
Дивися повний текст Першій компанії зі США дозволили заробляти на безпілотній доставці
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ТупУм, Ірина_, Модератор
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