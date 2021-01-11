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Тарифна криза: газзбути мають
навесні показати українцям...

Тарифна криза: газзбути мають навесні показати українцям...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 08:25

Тарифна криза: газзбути мають навесні показати українцям...

Пропонуємо до обговорення:
Про це під час засідання уряду сказав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Дивися повний текст Тарифна криза: газзбути мають навесні показати українцям ціну на газ на рік.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 08:25

Ждем с нетерпением. С радостью бы купил прошлым летом газ по 3 грн. на год вперед, но не давали, собаки.
summacut
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