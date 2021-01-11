Про це під час засідання уряду сказав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Дивися повний текст Тарифна криза: газзбути мають навесні показати українцям ціну на газ на рік.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 08:25
Тарифна криза: газзбути мають навесні показати українцям...
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Дивися повний текст Тарифна криза: газзбути мають навесні показати українцям ціну на газ на рік.
Додано: Чет 21 січ, 2021 08:25
Ждем с нетерпением. С радостью бы купил прошлым летом газ по 3 грн. на год вперед, но не давали, собаки.
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