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Електрокар можна буде повністю
зарядити за 5 хвилин...

Електрокар можна буде повністю зарядити за 5 хвилин...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 09:06

Електрокар можна буде повністю зарядити за 5 хвилин...

Пропонуємо до обговорення:
Китайська компанія EVE Energy виробила першу партію з 1 тис. літій-іонних акумуляторів для електромобілів, які можна повністю зарядити за 5 хвилин.

Дивися повний текст Електрокар можна буде повністю зарядити за 5 хвилин через три роки.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 09:06

Ну да, зарядные станции нужно заменить на значительно более мощные. Но так же придется проложить и значительно более мощные электрические сети. А это гораздо сложнее реализовать.
Кузя
 
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