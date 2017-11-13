Китайська компанія EVE Energy виробила першу партію з 1 тис. літій-іонних акумуляторів для електромобілів, які можна повністю зарядити за 5 хвилин.
Дивися повний текст Електрокар можна буде повністю зарядити за 5 хвилин через три роки.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 09:06
Електрокар можна буде повністю зарядити за 5 хвилин...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Електрокар можна буде повністю зарядити за 5 хвилин через три роки.
Додано: Чет 21 січ, 2021 09:06
Ну да, зарядные станции нужно заменить на значительно более мощные. Но так же придется проложить и значительно более мощные электрические сети. А это гораздо сложнее реализовать.
Додано: Чет 21 січ, 2021 22:59
Це не обов'язково - на першому етапі можна ставити батареї і на самих станціях. А потім від них заряджати батареї автомобілів
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