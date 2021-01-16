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У 2020 році власники приватних
сонячних електростанцій у...

У 2020 році власники приватних сонячних електростанцій у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 10:02

У 2020 році власники приватних сонячних електростанцій у...

Пропонуємо до обговорення:
За минулий рік власники приватних сонячних станцій у столиці виробили 2,5 млн кВт·год енергії і заробили за «зеленим» тарифом 9,9 млн грн.

Дивися повний текст У 2020 році власники приватних сонячних електростанцій у столиці заробили майже 10 млн грн.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 10:02

Как заработали почти 10 млн грн ? Кто считал их затраты?
Окупаемость 5 лет минимум, пока не заработали, а сидят в убытке.
zloy_ukr
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