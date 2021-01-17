RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У 2020 році власники приватних
сонячних електростанцій у...

У 2020 році власники приватних сонячних електростанцій у...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 10:02

У 2020 році власники приватних сонячних електростанцій у...

Пропонуємо до обговорення:
За минулий рік власники приватних сонячних станцій у столиці виробили 2,5 млн кВт·год енергії і заробили за «зеленим» тарифом 9,9 млн грн.

Дивися повний текст У 2020 році власники приватних сонячних електростанцій у столиці заробили майже 10 млн грн.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92185
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 10:02

Как заработали почти 10 млн грн ? Кто считал их затраты?
Окупаемость 5 лет минимум, пока не заработали, а сидят в убытке.
zloy_ukr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1341
З нами з: 12.12.14
Подякував: 117 раз.
Подякували: 295 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 20:41

  zloy_ukr написав:Окупаемость 5 лет минимум, пока не заработали, а сидят в убытке.


покупают по 1.68 грн, продают назад по 6 грн.
Откуда возьмутся убытки? :lol:

Убытки у налогоплательщиков и потребителей, которые оплачивают этот цирк.
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3408
З нами з: 26.02.09
Подякував: 475 раз.
Подякували: 855 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kohut, yama і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Власники «Нової пошти» купили сервіс кур'єрської...
R2 » Чет 21 січ, 2021 10:36
0 59
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 січ, 2021 10:36
R2
Імпорт сиру в Україну в 2020 році збільшився майже вдвічі 1, 2
R2 » Нед 17 січ, 2021 12:11
11 735
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 січ, 2021 09:20
sequence
На фінансування партій у 2021 році передбачено 697... 1, 2
R2 » Пон 18 січ, 2021 10:15
11 481
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 січ, 2021 07:59
espanol

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.