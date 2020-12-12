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Росія програла Саудівській
Аравії нафтову битву за Китай

Росія програла Саудівській Аравії нафтову битву за Китай
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 10:12

Росія програла Саудівській Аравії нафтову битву за Китай

Пропонуємо до обговорення:
Такі дані китайського уряду наводить Reuters.

Дивися повний текст Росія програла Саудівській Аравії нафтову битву за Китай.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 10:13

Битва хоть куда. За 1%
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