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Росія програла Саудівській
Аравії нафтову битву за Китай

Росія програла Саудівській Аравії нафтову битву за Китай
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 10:12

Росія програла Саудівській Аравії нафтову битву за Китай

Пропонуємо до обговорення:
Такі дані китайського уряду наводить Reuters.

Дивися повний текст Росія програла Саудівській Аравії нафтову битву за Китай.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 10:13

Битва хоть куда. За 1%
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 10:36

Саудівська Аравія за підсумками 2020 року поставила в Китай більше нафти, ніж Росія. Річні поставки саудитів в Китай склали 84,92 млн тонн, на 1,9% більше, ніж 2019 року. Поставки в Китай з Росії – 83,57 млн тонн, на 7,6% більше, ніж у 2019 році.

Главное не факты - главное их подача в СМИ и громкие заголовки.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 12:19

Так там битва была, спасибо финансам, а то СМИ как то глухо об этом пишут :)
У Остапа было пособие по сочинению стихов, данный заголовок можно отнести к ним, нужно просто на любые цифры : ".... програла(-л) ...... битву за .....". Смело применять к любым событиям ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 12:40

хм... если судить по процентному увеличению экспорта, то выиграл вообще Ирак ))). а заголовок - огонь, это да.
RomanTik
 
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