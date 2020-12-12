Такі дані китайського уряду наводить Reuters.
Дивися повний текст Росія програла Саудівській Аравії нафтову битву за Китай.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 10:12
Росія програла Саудівській Аравії нафтову битву за Китай
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Росія програла Саудівській Аравії нафтову битву за Китай.
Додано: Чет 21 січ, 2021 10:36
Главное не факты - главное их подача в СМИ и громкие заголовки.
Додано: Чет 21 січ, 2021 12:19
Так там битва была, спасибо финансам, а то СМИ как то глухо об этом пишут
У Остапа было пособие по сочинению стихов, данный заголовок можно отнести к ним, нужно просто на любые цифры : ".... програла(-л) ...... битву за .....". Смело применять к любым событиям
Додано: Чет 21 січ, 2021 12:40
хм... если судить по процентному увеличению экспорта, то выиграл вообще Ирак ))). а заголовок - огонь, это да.
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