Обов'язкове введення РРО або касових апаратів відклали на рік, але значна частина бізнесу вже їх застосовує.
Дивися повний текст Як потрібно розрахуватися, щоб вам видали чек: нові правила 2021.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 10:17
Як потрібно розрахуватися, щоб вам видали чек: нові...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як потрібно розрахуватися, щоб вам видали чек: нові правила 2021.
Додано: Чет 21 січ, 2021 10:17
Но, несмотря на то, обязан ли предприниматель использовать кассовые аппараты или нет, он обязательно должен выдать чек, если об этом просит покупатель - Тут нужно было разъяснить. Товарный чек.
Додано: Чет 21 січ, 2021 19:28
Интересно. Только я один не понимаю, почему предприниматель покупая у банка услугу, которая называется расчетно-кассовое обслуживание, а также торгового эквайринга при безналичной транзакции должен выдавать чек, хотя при этом его оборот 100% подтверждён?
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