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Як потрібно розрахуватися,
щоб вам видали чек: нові...

Як потрібно розрахуватися, щоб вам видали чек: нові...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 10:17

Як потрібно розрахуватися, щоб вам видали чек: нові...

Пропонуємо до обговорення:
Обов'язкове введення РРО або касових апаратів відклали на рік, але значна частина бізнесу вже їх застосовує.

Дивися повний текст Як потрібно розрахуватися, щоб вам видали чек: нові правила 2021.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 10:17

Но, несмотря на то, обязан ли предприниматель использовать кассовые аппараты или нет, он обязательно должен выдать чек, если об этом просит покупатель - Тут нужно было разъяснить. Товарный чек.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 19:28

Интересно. Только я один не понимаю, почему предприниматель покупая у банка услугу, которая называется расчетно-кассовое обслуживание, а также торгового эквайринга при безналичной транзакции должен выдавать чек, хотя при этом его оборот 100% подтверждён?
astatempo
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 19:49

  astatempo написав:при безналичной транзакции должен выдавать чек, хотя при этом его оборот 100% подтверждён?


потому что налоговая хочет получить детальную информацию по каждой покупке в стране, чтобы знать сколько коробок спичек и упаковок соли купила каждая бабка.
Амвросий
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