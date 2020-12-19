Засновники «Нової пошти» В'ячеслав Климов і Володимир Поперешнюк інвестували в кур'єрський сервіс iPOST.
Дивися повний текст Власники «Нової пошти» купили сервіс кур'єрської доставки iPOST.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 10:36
Власники «Нової пошти» купили сервіс кур'єрської...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Власники «Нової пошти» купили сервіс кур'єрської доставки iPOST.
Додано: Чет 21 січ, 2021 10:36
Мы инвестируем в скорость и таланты - А мне кажется что вы инвестируете в монополию.
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