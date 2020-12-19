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Власники «Нової пошти»
купили сервіс кур'єрської...

Власники «Нової пошти» купили сервіс кур'єрської...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 10:36

Власники «Нової пошти» купили сервіс кур'єрської...

Пропонуємо до обговорення:
Засновники «Нової пошти» В'ячеслав Климов і Володимир Поперешнюк інвестували в кур'єрський сервіс iPOST.

Дивися повний текст Власники «Нової пошти» купили сервіс кур'єрської доставки iPOST.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 10:36

Мы инвестируем в скорость и таланты - А мне кажется что вы инвестируете в монополию.
p_a_l
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