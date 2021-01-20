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Україна все ще має шанс отримати транш МВФ у І кв.-2021...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 10:39
Пропонуємо до обговорення:
Україна все ще може отримати транш Міжнародного валютного фонду (МВФ) в січні-березні 2021 року, незважаючи на впровадження держрегулювання газового ринку, однак більш консервативний сценарій передбачає отримання цього траншу у квітні-червні цього року, вважають аналітики BofA.
Дивися повний текст Україна все ще має шанс отримати транш МВФ у І кв.-2021 — BofA
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Додано: Чет 21 січ, 2021 10:39
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