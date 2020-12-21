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У Китаї представили конкурента
Tesla із запасом ходу...

У Китаї представили конкурента Tesla із запасом ходу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 11:10

У Китаї представили конкурента Tesla із запасом ходу...

Пропонуємо до обговорення:
Модель покликана стати головним конкурентом електрокарів Tesla.

Дивися повний текст У Китаї представили конкурента Tesla із запасом ходу понад 700 кілометрів (фото).
R2
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