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У Китаї представили конкурента Tesla із запасом ходу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 11:10
Пропонуємо до обговорення:
Модель покликана стати головним конкурентом електрокарів Tesla.
Дивися повний текст У Китаї представили конкурента Tesla із запасом ходу понад 700 кілометрів (фото)
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Додано: Чет 21 січ, 2021 11:10
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