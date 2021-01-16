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NASA зупинило випробування
нової "мегаракети": названо...

NASA зупинило випробування нової "мегаракети": названо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 11:16

NASA зупинило випробування нової "мегаракети": названо...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише ЦТС з посиланням на Укрінформ.

Дивися повний текст NASA зупинило випробування нової \"мегаракети\": названо причину.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 11:16

Интересно, когда они уже признаются, что на Луну 50 лет назад никто не высаживался?))) Зачем разрабатывать супер-ракету, если можно полететь на аппарате полувековой давности?)))
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 11:24

  ALexxxS написав:Интересно, когда они уже признаются, что на Луну 50 лет назад никто не высаживался?))) Зачем разрабатывать супер-ракету, если можно полететь на аппарате полувековой давности?)))

Как можно высадится на Луну, которая нарисована на плоском небе плоской Земли?
komp
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