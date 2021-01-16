Про це пише ЦТС з посиланням на Укрінформ.
Дивися повний текст NASA зупинило випробування нової \"мегаракети\": названо причину.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 11:16
NASA зупинило випробування нової "мегаракети": названо...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст NASA зупинило випробування нової \"мегаракети\": названо причину.
Додано: Чет 21 січ, 2021 11:16
Интересно, когда они уже признаются, что на Луну 50 лет назад никто не высаживался?))) Зачем разрабатывать супер-ракету, если можно полететь на аппарате полувековой давности?)))
Додано: Чет 21 січ, 2021 11:24
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