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NASA зупинило випробування нової "мегаракети": названо...
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Додано: Чет 21 січ, 2021 11:16
Пропонуємо до обговорення:
Про це пише ЦТС з посиланням на Укрінформ.
Дивися повний текст NASA зупинило випробування нової \"мегаракети\": названо причину
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R2
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Додано: Чет 21 січ, 2021 11:16
Интересно, когда они уже признаются, что на Луну 50 лет назад никто не высаживался?))) Зачем разрабатывать супер-ракету, если можно полететь на аппарате полувековой давности?)))
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ALexxxS
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Додано: Чет 21 січ, 2021 11:24
ALexxxS написав:
Интересно, когда они уже признаются, что на Луну 50 лет назад никто не высаживался?))) Зачем разрабатывать супер-ракету, если можно полететь на аппарате полувековой давности?)))
Как можно высадится на Луну, которая нарисована на плоском небе плоской Земли?
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komp
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Додано: Чет 21 січ, 2021 14:37
komp
Это вопрос не ко мне. Обращайтесь к более узким специалистам)))
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ALexxxS
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Додано: Чет 21 січ, 2021 14:42
ALexxxS написав:
Интересно, когда они уже признаются, что на Луну 50 лет назад никто не высаживался?))) Зачем разрабатывать супер-ракету, если можно полететь на аппарате полувековой давности?)))
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Додано: Чет 21 січ, 2021 14:45
ALexxxS написав:
Интересно, когда они уже признаются, что на Луну 50 лет назад никто не высаживался?)))
Сразу после признания, что Гагарин в космосе не был.
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Julio
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