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NASA зупинило випробування
нової "мегаракети": названо...

NASA зупинило випробування нової "мегаракети": названо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 17:19

Ну пожелание насчет школьной программы можете оставить себе. А насчет снимков от китайцев - я много слышал, но пока четкого изображения не увидел. Вместо умничания - представьте ссылку на подобное изображение. только без точек и стрелочек, а с чем то различимым. и именно от китайцев, а не НАСА. И я с удовольствием присоединюсь к числу тех, кто поверит в высадку с вероятностью 99%
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