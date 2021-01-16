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Додано: Чет 21 січ, 2021 17:19
Ну пожелание насчет школьной программы можете оставить себе. А насчет снимков от китайцев - я много слышал, но пока четкого изображения не увидел. Вместо умничания - представьте ссылку на подобное изображение. только без точек и стрелочек, а с чем то различимым. и именно от китайцев, а не НАСА. И я с удовольствием присоединюсь к числу тех, кто поверит в высадку с вероятностью 99%
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