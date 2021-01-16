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NASA зупинило випробування
нової "мегаракети": названо...

NASA зупинило випробування нової "мегаракети": названо...
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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 17:19

Ну пожелание насчет школьной программы можете оставить себе. А насчет снимков от китайцев - я много слышал, но пока четкого изображения не увидел. Вместо умничания - представьте ссылку на подобное изображение. только без точек и стрелочек, а с чем то различимым. и именно от китайцев, а не НАСА. И я с удовольствием присоединюсь к числу тех, кто поверит в высадку с вероятностью 99%
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 20:06

  ivsmvs84 написав:ALexxxS

Американцы высаживались. Есть даже фото их посадочных модулей оставленных на Луне. Китайцы сняли кстати то ли в прошлом то ли в позапрошлом году. Китайцам вы поверите? Загуглить можно спокойно.

Насчет почему не летали - А нафига? Отправить 3 человека для того чтобы привезти пару килограмм грунта? При том что можно Луну сканировать издалека. ДА и ОЗО нужно было осваивать. Сейчас есть технологии которые значительно удешевили полеты в космос.

Почему первый раз полетели? Чтобы уделать СССР. Космическая гонка и все такое. Хоть вторыми в космосе, но первые на Луне.

Меньше конспирологии, больше знаний по школьной программе. Может и чему то научитесь :D



да, американцам повезло

без опытов длительного пребывания в невесомости,
без беспилотных аппаратов, сумевших взлететь с Луны,
без аппаратов с живыми существами, долетевших до Луны и обратно (облет Луны),
проще говоря - просто НАУГАД полетели - и все ПОЛУЧИЛОСЬ!!!

и так пять раз (или четыре)

а потом американцам не повезло - все забыли и утеряли,
даже фильмы

вот и ракету приходится изобретать заново, так бывает
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 20:14

Re: NASA зупинило випробування нової

  cohan написав:да, американцам повезло

без опытов длительного пребывания в невесомости,
без беспилотных аппаратов, сумевших взлететь с Луны,
без аппаратов с живыми существами, долетевших до Луны и обратно (облет Луны),
проще говоря - просто НАУГАД полетели - и все ПОЛУЧИЛОСЬ!!!

и так пять раз (или четыре)

На Місяць висадились з Аполлон-11, облетіли Місяць, і повернулись на Землю на Аполлон-8.

Старт «Аполлона-8» з астронавтами Френком Борманом, Джеймсом Ловелом і Вільямом Андерсом на борту відбувся 21 грудня 1968. Це був перший пілотований старт триступеневої ракети-носія «Сатурн V». Політ до Місяця продовжувався менше трьох діб, 66 годин 16 хвилин і 21,79 секунди. Корабель вийшов на навколомісячну орбіту в різдвяний святвечір, 24 грудня і залишався на ній протягом 20 годин 10 хвилин і 13 секунд, зробивши 10 витків навколо Місяця. Астронавти перевіряли роботу систем корабля в умовах навколомісячного простору, вперше фотографували поверхню Місяця з близької відстані, приділяючи першорядну увагу місцям майбутніх місячних посадок, вели телетрансляції і відстежували навігаційні орієнтири. Найбільш ризикованим маневром в ході експедиції вважався зворотний старт до Землі. У разі відмови маршового двигуна екіпаж не зміг би повернутися. Однак двигун відпрацював бездоганно, і через дві з лишком доби (57 годин 23 хвилини і 32,5 секунди), 27 грудня, корабель увійшов в щільні шари атмосфери Землі і незабаром після цього приводнився в Тихому океані. Експедиція тривала 6 діб 3 години 00 хвилин і 42 секунди. В ході її встановлені рекорди швидкості корабля, 11040 м/с, і максимального віддалення від Землі — 377 349 км. За оцінкою фахівців, за час польоту «Аполлон-8» пролетів 933419 км.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0 ... BE%D0%BD-8
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 20:50

Какие далекие проблемы. А в Украине начались веерные отключения света. Хотя обещали что веерных отключений не будет. Вот такая Украина це европа
asurovv960
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