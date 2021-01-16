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NASA зупинило випробування
нової "мегаракети": названо...

NASA зупинило випробування нової "мегаракети": названо...
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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 17:19

Ну пожелание насчет школьной программы можете оставить себе. А насчет снимков от китайцев - я много слышал, но пока четкого изображения не увидел. Вместо умничания - представьте ссылку на подобное изображение. только без точек и стрелочек, а с чем то различимым. и именно от китайцев, а не НАСА. И я с удовольствием присоединюсь к числу тех, кто поверит в высадку с вероятностью 99%
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 20:06

  ivsmvs84 написав:ALexxxS

Американцы высаживались. Есть даже фото их посадочных модулей оставленных на Луне. Китайцы сняли кстати то ли в прошлом то ли в позапрошлом году. Китайцам вы поверите? Загуглить можно спокойно.

Насчет почему не летали - А нафига? Отправить 3 человека для того чтобы привезти пару килограмм грунта? При том что можно Луну сканировать издалека. ДА и ОЗО нужно было осваивать. Сейчас есть технологии которые значительно удешевили полеты в космос.

Почему первый раз полетели? Чтобы уделать СССР. Космическая гонка и все такое. Хоть вторыми в космосе, но первые на Луне.

Меньше конспирологии, больше знаний по школьной программе. Может и чему то научитесь :D



да, американцам повезло

без опыта длительного пребывания в невесомости,
без беспилотных аппаратов, сумевших взлететь с Луны,
без аппаратов с живыми существами, долетевших до Луны и обратно (облет Луны),
проще говоря - просто НАУГАД полетели - и все ПОЛУЧИЛОСЬ!!!

и так пять раз (или четыре)

а потом американцам не повезло - все забыли и утеряли,
даже фильмы

вот и ракету приходится изобретать заново, так бывает
Востаннє редагувалось cohan в Чет 21 січ, 2021 22:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 20:14

Re: NASA зупинило випробування нової

  cohan написав:да, американцам повезло

без опытов длительного пребывания в невесомости,
без беспилотных аппаратов, сумевших взлететь с Луны,
без аппаратов с живыми существами, долетевших до Луны и обратно (облет Луны),
проще говоря - просто НАУГАД полетели - и все ПОЛУЧИЛОСЬ!!!

и так пять раз (или четыре)

На Місяць висадились з Аполлон-11, облетіли Місяць, і повернулись на Землю на Аполлон-8.

Старт «Аполлона-8» з астронавтами Френком Борманом, Джеймсом Ловелом і Вільямом Андерсом на борту відбувся 21 грудня 1968. Це був перший пілотований старт триступеневої ракети-носія «Сатурн V». Політ до Місяця продовжувався менше трьох діб, 66 годин 16 хвилин і 21,79 секунди. Корабель вийшов на навколомісячну орбіту в різдвяний святвечір, 24 грудня і залишався на ній протягом 20 годин 10 хвилин і 13 секунд, зробивши 10 витків навколо Місяця. Астронавти перевіряли роботу систем корабля в умовах навколомісячного простору, вперше фотографували поверхню Місяця з близької відстані, приділяючи першорядну увагу місцям майбутніх місячних посадок, вели телетрансляції і відстежували навігаційні орієнтири. Найбільш ризикованим маневром в ході експедиції вважався зворотний старт до Землі. У разі відмови маршового двигуна екіпаж не зміг би повернутися. Однак двигун відпрацював бездоганно, і через дві з лишком доби (57 годин 23 хвилини і 32,5 секунди), 27 грудня, корабель увійшов в щільні шари атмосфери Землі і незабаром після цього приводнився в Тихому океані. Експедиція тривала 6 діб 3 години 00 хвилин і 42 секунди. В ході її встановлені рекорди швидкості корабля, 11040 м/с, і максимального віддалення від Землі — 377 349 км. За оцінкою фахівців, за час польоту «Аполлон-8» пролетів 933419 км.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0 ... BE%D0%BD-8
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 20:50

Какие далекие проблемы. А в Украине начались веерные отключения света. Хотя обещали что веерных отключений не будет. Вот такая Украина це европа
asurovv960
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 22:32

  lapay написав:
  cohan написав:да, американцам повезло

без опытов длительного пребывания в невесомости,
без беспилотных аппаратов, сумевших взлететь с Луны,
без аппаратов с живыми существами, долетевших до Луны и обратно (облет Луны),
проще говоря - просто НАУГАД полетели - и все ПОЛУЧИЛОСЬ!!!

и так пять раз (или четыре)

На Місяць висадились з Аполлон-11, облетіли Місяць, і повернулись на Землю на Аполлон-8.

Старт «Аполлона-8» з астронавтами Френком Борманом, Джеймсом Ловелом і Вільямом Андерсом на борту відбувся 21 грудня 1968. Це був перший пілотований старт триступеневої ракети-носія «Сатурн V». Політ до Місяця продовжувався менше трьох діб, 66 годин 16 хвилин і 21,79 секунди. Корабель вийшов на навколомісячну орбіту в різдвяний святвечір, 24 грудня і залишався на ній протягом 20 годин 10 хвилин і 13 секунд, зробивши 10 витків навколо Місяця. Астронавти перевіряли роботу систем корабля в умовах навколомісячного простору, вперше фотографували поверхню Місяця з близької відстані, приділяючи першорядну увагу місцям майбутніх місячних посадок, вели телетрансляції і відстежували навігаційні орієнтири. Найбільш ризикованим маневром в ході експедиції вважався зворотний старт до Землі. У разі відмови маршового двигуна екіпаж не зміг би повернутися. Однак двигун відпрацював бездоганно, і через дві з лишком доби (57 годин 23 хвилини і 32,5 секунди), 27 грудня, корабель увійшов в щільні шари атмосфери Землі і незабаром після цього приводнився в Тихому океані. Експедиція тривала 6 діб 3 години 00 хвилин і 42 секунди. В ході її встановлені рекорди швидкості корабля, 11040 м/с, і максимального віддалення від Землі — 377 349 км. За оцінкою фахівців, за час польоту «Аполлон-8» пролетів 933419 км.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0 ... BE%D0%BD-8


я же и говорю: автоматикой не летали, а с людьми полетели и сразу получилось, так бывает...
обезьянку из программы Спутник только жалко, все же умерла от инфаркта
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 22:44

Re: NASA зупинило випробування нової

  cohan написав:я же и говорю: автоматикой не летали, а с людьми полетели и сразу получилось, так бывает...
обезьянку из программы Спутник только жалко, все же умерла от инфаркта

Автоматика була на перших Аполлонах. Люди краще виконують завдання, ніж автоматика шістьдесятих.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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  #<12
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