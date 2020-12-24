Тарифи на тепло та гарячу воду для населення в Україні залишать без змін до кінця поточного опалювального сезону.
Дивися повний текст Тарифи на опалення і гарячу воду не підвищуватимуть до кінця сезону – Кабмін.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 11:36
Тарифи на опалення і гарячу воду не підвищуватимуть до...
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Дивися повний текст Тарифи на опалення і гарячу воду не підвищуватимуть до кінця сезону – Кабмін.
Додано: Чет 21 січ, 2021 11:36
Отсрочат с перепугу часть подорожания временно. Но проблему решать не осмеляться.
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