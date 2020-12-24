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Тарифи на опалення і гарячу
воду не підвищуватимуть до...

Тарифи на опалення і гарячу воду не підвищуватимуть до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 11:36

Тарифи на опалення і гарячу воду не підвищуватимуть до...

Пропонуємо до обговорення:
Тарифи на тепло та гарячу воду для населення в Україні залишать без змін до кінця поточного опалювального сезону.

Дивися повний текст Тарифи на опалення і гарячу воду не підвищуватимуть до кінця сезону – Кабмін.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 11:36

Отсрочат с перепугу часть подорожания временно. Но проблему решать не осмеляться.
zloy_ukr
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