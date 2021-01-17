Комітет з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради схвалив законопроект №4335 "Про обіг цивільного вогнепальної зброї та боєприпасів до неї".
Дивися повний текст Українцям хочуть видати зброю.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 21 січ, 2021 12:33
Українцям хочуть видати зброю
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям хочуть видати зброю.
Додано: Чет 21 січ, 2021 12:33
Народу надо как то защищаться когда менты спят и просят денег из ковидного фонда на распил.
|