Комітет з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради схвалив законопроект №4335 "Про обіг цивільного вогнепальної зброї та боєприпасів до неї".
Дивися повний текст Українцям хочуть видати зброю.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 12:33
Українцям хочуть видати зброю
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям хочуть видати зброю.
Додано: Чет 21 січ, 2021 12:33
Народу надо как то защищаться когда менты спят и просят денег из ковидного фонда на распил.
Додано: Чет 21 січ, 2021 14:03
p_a_l, только нужно сначала изменить закон о самообороне. т.к. сейчас после применения короткоствола шанс оказаться на месте обвиняемого - более чем высок.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 14:06
Re: Українцям хочуть видати зброю
Читая заголовки украинских СМдИ (средств массовой дезинформации) можно отбить руку и повредить лицо
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 21 січ, 2021 14:47
Давно пора. То все бандиты вооружены до зубов, а честные граждане никак защитить себя не могут.
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