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Українцям хочуть видати зброю

Українцям хочуть видати зброю
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 12:33

Українцям хочуть видати зброю

Пропонуємо до обговорення:
Комітет з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради схвалив законопроект №4335 "Про обіг цивільного вогнепальної зброї та боєприпасів до неї".

Дивися повний текст Українцям хочуть видати зброю.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 12:33

Народу надо как то защищаться когда менты спят и просят денег из ковидного фонда на распил.
p_a_l
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p_a_l, только нужно сначала изменить закон о самообороне. т.к. сейчас после применения короткоствола шанс оказаться на месте обвиняемого - более чем высок.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 14:06

Re: Українцям хочуть видати зброю

  R2 написав:Дивися повний текст Українцям хочуть видати зброю.

Читая заголовки украинских СМдИ (средств массовой дезинформации) можно отбить руку и повредить лицо
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 14:47

Давно пора. То все бандиты вооружены до зубов, а честные граждане никак защитить себя не могут.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 15:06

Вот на дорогах начнется веселье))) попробуй кого-то не пропусти))) Один дeбил сразу за ствол схватится, второй окажется тоже со стволом и естественно будет повод им воспользоваться))) а первый же хотел просто попугать, а теперь в него направят оружие, и дабы не быть застреленым - первый начнет гасить))) а если посчитать сколько алкашей за рулем ездит и потом просто не будет помнить нафига он стрелял или сколько квартир ежедневно выставляют и в числе украденного будут не только планшеты и золото, а и стволы)) черный рынок будет наводняться не только из АТО))
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 15:32

Так а где написано, что хотят выдать оружие? Что за желтый заголовок? Просто будет закон, всё регулирующий...
balta_laska
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 15:37

  balta_laska написав:Просто будет закон, всё регулирующий...

У нас закон? Да еще регулирующий? :mrgreen:
Конституция уже давно трещит по швам...
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 15:43

Re: Українцям хочуть видати зброю

  ALexxxS написав:Вот на дорогах начнется веселье))) попробуй кого-то не пропусти)))
А сейчас что-то мешает веселью?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 15:53

vitaliy_berdinskikh

Сейчас или просто мордобой или один достал ствол - второй успокоился. А если запустят оружие в население - будет вестерн))
ALexxxS
 
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