Комітет з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради схвалив законопроект №4335 "Про обіг цивільного вогнепальної зброї та боєприпасів до неї".
Дивися повний текст Українцям хочуть видати зброю.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 12:33
Українцям хочуть видати зброю
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям хочуть видати зброю.
Додано: Чет 21 січ, 2021 12:33
Народу надо как то защищаться когда менты спят и просят денег из ковидного фонда на распил.
Додано: Чет 21 січ, 2021 14:03
p_a_l, только нужно сначала изменить закон о самообороне. т.к. сейчас после применения короткоствола шанс оказаться на месте обвиняемого - более чем высок.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 14:06
Re: Українцям хочуть видати зброю
Читая заголовки украинских СМдИ (средств массовой дезинформации) можно отбить руку и повредить лицо
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 21 січ, 2021 14:47
Давно пора. То все бандиты вооружены до зубов, а честные граждане никак защитить себя не могут.
Додано: Чет 21 січ, 2021 15:06
Вот на дорогах начнется веселье))) попробуй кого-то не пропусти))) Один дeбил сразу за ствол схватится, второй окажется тоже со стволом и естественно будет повод им воспользоваться))) а первый же хотел просто попугать, а теперь в него направят оружие, и дабы не быть застреленым - первый начнет гасить))) а если посчитать сколько алкашей за рулем ездит и потом просто не будет помнить нафига он стрелял или сколько квартир ежедневно выставляют и в числе украденного будут не только планшеты и золото, а и стволы)) черный рынок будет наводняться не только из АТО))
Додано: Чет 21 січ, 2021 15:32
Так а где написано, что хотят выдать оружие? Что за желтый заголовок? Просто будет закон, всё регулирующий...
Додано: Чет 21 січ, 2021 15:37
У нас закон? Да еще регулирующий?
Конституция уже давно трещит по швам...
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Додано: Чет 21 січ, 2021 15:43
Re: Українцям хочуть видати зброю
А сейчас что-то мешает веселью?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 21 січ, 2021 15:53
vitaliy_berdinskikh
Сейчас или просто мордобой или один достал ствол - второй успокоился. А если запустят оружие в население - будет вестерн))
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