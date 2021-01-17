Українцям хочуть видати зброю

Додано: Чет 21 січ, 2021 15:59

Хто крайний?

Мне пару "Мосек" и три тясячи патронов! В цинках конечно, образца не позже 39го года.

Оптика у же в доступности.



После войны баба комунякам винтовку Маузера сдала - ружья раздали ...

- теперь проблемы.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.