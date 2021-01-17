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Додано: Чет 21 січ, 2021 15:59
Re: Українцям хочуть видати зброю
Ты похоже не в Украине живешь.
Оружие в население уже "запущено", давным давно, ещё со времён царской России. Оно оставалось запущенным весь СССР и продалжается оставаться запущенным в Украине.
Потому повторяю вопрос: что поменяется после принятия закона, почему все начнут стрелять друг в друга именно тогда и почему они не стреляют уже сейчас? Ведь на руках миллион или больше стволов разного калибра, в том числе огромное количество любимых народом калашей (смотри 2:59) и американских конкурентов.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Чет 21 січ, 2021 16:02, всього редагувалось 2 разів.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 21 січ, 2021 15:59
Хто крайний?
Мне пару "Мосек" и три тясячи патронов! В цинках конечно, образца не позже 39го года.
Оптика у же в доступности.
После войны баба комунякам винтовку Маузера сдала - ружья раздали ...
- теперь проблемы.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 21 січ, 2021 16:13
и обязательно нужно принять закон о защите частной собственности как в США. Чтобы хозяин который пристрелит преступника и грабителя залезшего к нему в дом по умолчанию считался потерпевшим а не преступником.
Додано: Чет 21 січ, 2021 16:16
ALexxxS не свисти. Не будет вестерна доказано уже неоднократно. По твоему украицы хуже чем молдоване которые уже давным давно имеют право на короткостволы? Или ты просто форточник и боишься заработать пулю в живот когда в очередной раз полезишь в чужую квартиру чтобы поживиться чужим кровью и мозолями заработанным добром
Додано: Чет 21 січ, 2021 16:23
Кем _доказанно_?..
Сложный вопрос... Но они 6 лет как асоциированный член EU...
Додано: Чет 21 січ, 2021 17:23
vitaliy_berdinskikh
Лично у тебя есть ствол? какой? охотничье ружье - не считается.
Додано: Чет 21 січ, 2021 17:29
Сам не свисти:
о стрельбе в американских школах можешь сам погуглить.
насчет форточника, пули в живот и крови с мозолями - обратись к доктору. Тебе точно ствол не положен.
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