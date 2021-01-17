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Українцям хочуть видати зброю

Українцям хочуть видати зброю
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 15:57

давно пора
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 15:59

Re: Українцям хочуть видати зброю

  ALexxxS написав:Сейчас или просто мордобой или один достал ствол - второй успокоился. А если запустят оружие в население - будет вестерн))

Ты похоже не в Украине живешь.

Оружие в население уже "запущено", давным давно, ещё со времён царской России. Оно оставалось запущенным весь СССР и продалжается оставаться запущенным в Украине.

Потому повторяю вопрос: что поменяется после принятия закона, почему все начнут стрелять друг в друга именно тогда и почему они не стреляют уже сейчас? Ведь на руках миллион или больше стволов разного калибра, в том числе огромное количество любимых народом калашей (смотри 2:59) и американских конкурентов.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Чет 21 січ, 2021 16:02, всього редагувалось 2 разів.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 15:59

Хто крайний?
Мне пару "Мосек" и три тясячи патронов! В цинках конечно, образца не позже 39го года.
Оптика у же в доступности.

После войны баба комунякам винтовку Маузера сдала - ружья раздали ...
- теперь проблемы.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 16:13

и обязательно нужно принять закон о защите частной собственности как в США. Чтобы хозяин который пристрелит преступника и грабителя залезшего к нему в дом по умолчанию считался потерпевшим а не преступником.
asurovv960
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 16:16

ALexxxS не свисти. Не будет вестерна доказано уже неоднократно. По твоему украицы хуже чем молдоване которые уже давным давно имеют право на короткостволы? Или ты просто форточник и боишься заработать пулю в живот когда в очередной раз полезишь в чужую квартиру чтобы поживиться чужим кровью и мозолями заработанным добром
asurovv960
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 16:23

  asurovv960 написав:ALexxxS не свисти. Не будет вестерна доказано уже неоднократно. По твоему украицы хуже чем молдоване которые уже давным давно имеют право на короткостволы? Или ты просто форточник и боишься заработать пулю в живот когда в очередной раз полезишь в чужую квартиру чтобы поживиться чужим кровью и мозолями заработанным добром

Кем _доказанно_?..

Сложный вопрос... Но они 6 лет как асоциированный член EU...
_hunter
 
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R2 прекрасно моя семья только за ! :roll:
allochka171200
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 17:23

vitaliy_berdinskikh

Лично у тебя есть ствол? какой? охотничье ружье - не считается.
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 17:29

  asurovv960 написав:ALexxxS не свисти. Не будет вестерна доказано уже неоднократно. По твоему украицы хуже чем молдоване которые уже давным давно имеют право на короткостволы? Или ты просто форточник и боишься заработать пулю в живот когда в очередной раз полезишь в чужую квартиру чтобы поживиться чужим кровью и мозолями заработанным добром


Сам не свисти:
https://www.gazeta.ru/sport/2009/07/a_3227819.shtml
https://newsmaker.md/rus/novosti/perest ... ka-raneny/

о стрельбе в американских школах можешь сам погуглить.

насчет форточника, пули в живот и крови с мозолями - обратись к доктору. Тебе точно ствол не положен.
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 18:07

_hunter

Возможно, Вы не в курсе, но Молдова такой же "ассоциированный член ЕС", как и Украина))) С Молдовой было подписано такое же соглашение об ассоциации с ЕС, как и с Украиной, просто с Молдовой это соглашение вступило в силу чуть раньше, вот и вся разница))
victorulysses7
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