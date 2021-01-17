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Українцям хочуть видати зброю

Українцям хочуть видати зброю
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 18:25

ALexxxS еще раз говорю не свисти. И если ты уже в пример США ставишь так как раз статистика показывает что у штатах где разрешено свободное ношение оружия самая низкая престапность и убийства. А вот например в штате Нью-Йорк где оружие запрещено считается самым криминогенным и опасным штатом в Америке.
На Рашке вроде как оружие запрещено. Только вспомни как на острове Крыс крысчанин перестрелял десятки крысчан в коледже. И вообще подозрительно ты в штыки воспринимаешь права общества на самозащиту. Только преступники боятся вооруженных людей.
asurovv960
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 18:28

ALexxxS так и знал что ты кацапский прихвостень. Все твои аргументы ето твоя ссылка на Кацап-RU. Боишься что украинцы вооружатся и тогда по кацапам будут со всех окон палить вместо безоружными встречать с хлебом-солью как в 2014?
asurovv960
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 18:37

Заглавие статьи звучит как всеобщая мобилизация,хотя тема довольно не нова, но эффект от подачи работает.
Ну,за справедливость!
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 18:41

  ALexxxS написав:Сам не свисти:
https://www.gazeta.ru/sport/2009/07/a_3227819.shtml
https://newsmaker.md/rus/novosti/perest ... ka-raneny/

о стрельбе в американских школах можешь сам погуглить.

насчет форточника, пули в живот и крови с мозолями - обратись к доктору. Тебе точно ствол не положен.


Как страшно жить! Некоторым. :mrgreen: Но ведь особо перепуганные могут в любой момент покинуть кровожадных укров, и навсегда уехать на родину приведённых ссылок, под защиту мудрого Пу :wink: Ну или закрыться навсегда в туалете и кричать: "ЗАНЯТООО".
п.с. Это каким упоротым нужно быть, чтобы уверять, будто владельцы зарегистрированного и отстрелянного короткоствола, начнут палить куда не попадя! (рука-лицо)
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 18:49

  AlexMotel написав:Заглавие статьи звучит как всеобщая мобилизация,хотя тема довольно не нова, но эффект от подачи работает.

Просто Закон Про зброю никак не примут,а уже давно пора
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 19:13

Надеюсь обойдёмся без референдума. Тот кто против, может маузер не покупать.
astatempo
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 19:17

  ALexxxS написав:vitaliy_berdinskikh

Лично у тебя есть ствол? какой? охотничье ружье - не считается.

Почему не считается? Это ты так решил, человек который не знаюет что в Украине любой кто старше 21 может купить себе оружие.
А в видео какие? Калаш охотничий, других в продаже не бывает.

Всё оружие находящееся на руках считается охотничим, это совершенно не означает что у нас миллион охотников. Думаю что охотников и половина не наберётся: куча моих знакомых купила гром-палку и ни один из них ни разу не ходил на охоту. Чего только нет на руках, далеко не только одни турецкие помпы и полуавтоматы :mrgreen:
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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