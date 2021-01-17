|
|
|
Українцям хочуть видати зброю
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 21 січ, 2021 18:25
ALexxxS еще раз говорю не свисти. И если ты уже в пример США ставишь так как раз статистика показывает что у штатах где разрешено свободное ношение оружия самая низкая престапность и убийства. А вот например в штате Нью-Йорк где оружие запрещено считается самым криминогенным и опасным штатом в Америке.
На Рашке вроде как оружие запрещено. Только вспомни как на острове Крыс крысчанин перестрелял десятки крысчан в коледже. И вообще подозрительно ты в штыки воспринимаешь права общества на самозащиту. Только преступники боятся вооруженных людей.
-
asurovv960
-
-
- Повідомлень: 52
- З нами з: 09.12.20
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 січ, 2021 18:28
ALexxxS так и знал что ты кацапский прихвостень. Все твои аргументы ето твоя ссылка на Кацап-RU. Боишься что украинцы вооружатся и тогда по кацапам будут со всех окон палить вместо безоружными встречать с хлебом-солью как в 2014?
-
asurovv960
-
-
- Повідомлень: 52
- З нами з: 09.12.20
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 січ, 2021 18:37
Заглавие статьи звучит как всеобщая мобилизация,хотя тема довольно не нова, но эффект от подачи работает.
Ну,за справедливость!
-
AlexMotel
-
-
- Повідомлень: 205
- З нами з: 09.12.08
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 21 січ, 2021 18:41
Как страшно жить! Некоторым.
Но ведь особо перепуганные могут в любой момент покинуть кровожадных укров, и навсегда уехать на родину приведённых ссылок, под защиту мудрого Пу
Ну или закрыться навсегда в туалете и кричать: "ЗАНЯТООО".
п.с. Это каким упоротым нужно быть, чтобы уверять, будто владельцы зарегистрированного и отстрелянного
короткоствола, начнут палить куда не попадя! (рука-лицо)
-
drevlyanin
-
-
- Повідомлень: 458
- З нами з: 01.04.20
- Подякував: 215 раз.
- Подякували: 203 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 січ, 2021 18:49
AlexMotel написав:
Заглавие статьи звучит как всеобщая мобилизация,хотя тема довольно не нова, но эффект от подачи работает.
Просто Закон Про зброю никак не примут,а уже давно пора
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 5240
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 834 раз.
- Подякували: 941 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 21 січ, 2021 19:13
Надеюсь обойдёмся без референдума. Тот кто против, может маузер не покупать.
-
astatempo
-
-
- Повідомлень: 276
- З нами з: 02.02.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 січ, 2021 19:17
ALexxxS написав:vitaliy_berdinskikh
Лично у тебя есть ствол? какой? охотничье ружье - не считается.
Почему не считается? Это ты так решил, человек который не знаюет что в Украине любой кто старше 21 может купить себе оружие.
А в видео какие? Калаш охотничий, других в продаже не бывает.
Всё оружие находящееся на руках считается охотничим, это совершенно не означает что у нас миллион охотников. Думаю что охотников и половина не наберётся: куча моих знакомых купила гром-палку и ни один из них ни разу не ходил на охоту. Чего только нет на руках, далеко не только одни турецкие помпы и полуавтоматы
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 2819
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 667 раз.
- Подякували: 442 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 28 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|