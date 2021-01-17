Українцям хочуть видати зброю

Додано: Чет 21 січ, 2021 19:17

ALexxxS написав: vitaliy_berdinskikh



Лично у тебя есть ствол? какой? охотничье ружье - не считается. Лично у тебя есть ствол? какой? охотничье ружье - не считается.

Почему не считается? Это ты так решил, человек который не знаюет что в Украине любой кто старше 21 может купить себе оружие.А в видео какие? Калаш охотничий, других в продаже не бывает.Всё оружие находящееся на руках считается охотничим, это совершенно не означает что у нас миллион охотников. Думаю что охотников и половина не наберётся: куча моих знакомых купила гром-палку и ни один из них ни разу не ходил на охоту. Чего только нет на руках, далеко не только одни турецкие помпы и полуавтоматы