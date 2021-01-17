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Українцям хочуть видати зброю

Українцям хочуть видати зброю
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 20:11

Re: Українцям хочуть видати зброю

  777serg87 написав:А оружие в руках алкаша - это смертный приговор окружающим.

Так не давай алкашу своё оружие.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 21:00

Мы всего лишь на 150 лет отстаем от США
у них этот этап был пройден в 1860 и далее до 1899 (грубо)
и ничего ! Каждая страна что бы стать свободной и успешной должна это пройти !
И чем раньше тем лучше !
И сейчас есть много стран Израиль США Канада Новая Зеландияи Эстони Швейцария и другие в которых доступно оружие ( не только длинноствольное) и это зачастую более успешные страны чем мы
В Швейцарии все мужчины в возрасте от 19 до 31 года обязаны пройти базовую военную подготовку, после завершения которой они переходят в резерв. Резервисты обязаны хранить дома своё боевое оружие: государство выдаёт на руки винтовку SIG SG-550 и 50 патронов к ней. В оружейном вопросе государство проводит сверхлиберальную политику. Так, правительство спонсирует обучение владением оружием, а также проведение стрелковых соревнований среди совершеннолетних граждан, вне зависимости от пола. Спортивная стрельба в тирах и стрелковых клубах является популярным хобби. В итоге в Швейцарии на руках населения находится до трёх миллионов единиц огнестрельного оружия (то есть один ствол на двух граждан, причём число выданных государством боевых винтовок не превышает полумиллиона). Граждане Швейцарии также не могут приобрести тяжёлые пулемёты и переносные зенитно-ракетные комплексы.
https://www.the-village.ru/city/situati ... iya-v-mire

Почему у нас по тому же принципу не выдавать каждому АК ? Мы же хотим жить как в Швецарии ? но я лично против дискриминации по половому признаку если женщина служила - ей тоже

у меня у самого ...ой нельзя такое писать :oops:

  ALexxxS написав:Сейчас или просто мордобой или один достал ствол - второй успокоился. А если запустят оружие в население - будет вестерн))
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
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  #<1234
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