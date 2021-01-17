Так не давай алкашу своё оружие.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 20:11
Re: Українцям хочуть видати зброю
Так не давай алкашу своё оружие.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 21 січ, 2021 21:00
Мы всего лишь на 150 лет отстаем от США
у них этот этап был пройден в 1860 и далее до 1899 (грубо)
и ничего ! Каждая страна что бы стать свободной и успешной должна это пройти !
И чем раньше тем лучше !
И сейчас есть много стран Израиль США Канада Новая Зеландияи Эстони Швейцария и другие в которых доступно оружие ( не только длинноствольное) и это зачастую более успешные страны чем мы
Почему у нас по тому же принципу не выдавать каждому АК ? Мы же хотим жить как в Швецарии ? но я лично против дискриминации по половому признаку если женщина служила - ей тоже
у меня у самого ...ой нельзя такое писать
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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