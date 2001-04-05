Українцям хочуть видати зброю

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Мы всего лишь на 150 лет отстаем от США у них этот этап был пройден в 1860 и далее до 1899 (грубо) и ничего ! Каждая страна что бы стать свободной и успешной должна это пройти ! И чем раньше тем лучше ! И сейчас есть много стран Израиль США Канада Новая Зеландияи Эстони Швейцария и другие в которых доступно оружие ( не только длинноствольное) и это зачастую более успешные страны чем мы
В Швейцарии все мужчины в возрасте от 19 до 31 года обязаны пройти базовую военную подготовку, после завершения которой они переходят в резерв. Резервисты обязаны хранить дома своё боевое оружие: государство выдаёт на руки винтовку SIG SG-550 и 50 патронов к ней. В оружейном вопросе государство проводит сверхлиберальную политику. Так, правительство спонсирует обучение владением оружием, а также проведение стрелковых соревнований среди совершеннолетних граждан, вне зависимости от пола. Спортивная стрельба в тирах и стрелковых клубах является популярным хобби. В итоге в Швейцарии на руках населения находится до трёх миллионов единиц огнестрельного оружия (то есть один ствол на двух граждан, причём число выданных государством боевых винтовок не превышает полумиллиона). Граждане Швейцарии также не могут приобрести тяжёлые пулемёты и переносные зенитно-ракетные комплексы.
ALexxxS написав:Сейчас или просто мордобой или один достал ствол - второй успокоился. А если запустят оружие в население - будет вестерн))
Востаннє редагувалось yama в Чет 21 січ, 2021 21:17, всього редагувалось 1 раз.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
RomanTik написав:p_a_l, только нужно сначала изменить закон о самообороне. т.к. сейчас после применения короткоствола шанс оказаться на месте обвиняемого - более чем высок.
asurovv960 написав:и обязательно нужно принять закон о защите частной собственности как в США. Чтобы хозяин который пристрелит преступника и грабителя залезшего к нему в дом по умолчанию считался потерпевшим а не преступником.
Уже минимум 5-й раз выкладываю на форуме, но видимо это придется еще не раз повторять:
КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ ... Стаття 36. Необхідна оборона ... 5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає. ...