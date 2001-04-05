Українцям хочуть видати зброю

Додано: Чет 21 січ, 2021 21:00

В Швейцарии все мужчины в возрасте от 19 до 31 года обязаны пройти базовую военную подготовку, после завершения которой они переходят в резерв. Резервисты обязаны хранить дома своё боевое оружие: государство выдаёт на руки винтовку SIG SG-550 и 50 патронов к ней. В оружейном вопросе государство проводит сверхлиберальную политику. Так, правительство спонсирует обучение владением оружием, а также проведение стрелковых соревнований среди совершеннолетних граждан, вне зависимости от пола. Спортивная стрельба в тирах и стрелковых клубах является популярным хобби. В итоге в Швейцарии на руках населения находится до трёх миллионов единиц огнестрельного оружия (то есть один ствол на двух граждан, причём число выданных государством боевых винтовок не превышает полумиллиона). Граждане Швейцарии также не могут приобрести тяжёлые пулемёты и переносные зенитно-ракетные комплексы.

по тому же принципу

ALexxxS написав: Сейчас или просто мордобой или один достал ствол - второй успокоился. А если запустят оружие в население - будет вестерн)) Сейчас или просто мордобой или один достал ствол - второй успокоился. А если запустят оружие в население - будет вестерн))

у них этот этап был пройден в 1860 и далее до 1899 (грубо)и ничего ! Каждая страна что бы стать свободной и успешной должна это пройти !И чем раньше тем лучше !И сейчас есть много страни другие в которых доступно оружие ( не только длинноствольное) и это зачастую более успешные страны чем мыно я лично против дискриминации по половому признаку если женщина служила - ей тожекоротко по СШАу меня у самого ...ой нельзя такое писать