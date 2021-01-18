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Аваков попросив ще 126 мільйонів з COVID-фонду на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 13:09
Пропонуємо до обговорення:
У грудні 2020 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звернувся до прем'єра Денису Шмигаль з проханням про надання додаткових 123,6 млн грн з Фонду боротьби з COVID-19 на доплати працівникам структур МВС.
Дивися повний текст Аваков попросив ще 126 мільйонів з COVID-фонду на доплати в МВС
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Додано: Чет 21 січ, 2021 13:09
Аваков молодец, за своих людей стоит, уважение и почет.
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