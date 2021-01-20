Про це заявив посол України в США Володимир Єльченко.
Дивися повний текст Україна веде переговори про постачання вакцин від COVID з США.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 14:00
Україна веде переговори про постачання вакцин від COVID...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна веде переговори про постачання вакцин від COVID з США.
Додано: Чет 21 січ, 2021 14:00
"Начнут делать прививки препаратами Sinovac и Pfizer."
а оборудование необходимое для хранения низкотемпературной вакцины Pfizer уже установлено? или будут хранить в ларях для мороженного?
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