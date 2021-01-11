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НБУ оголосив рішення
щодо облікової ставки

НБУ оголосив рішення щодо облікової ставки
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 14:32

НБУ оголосив рішення щодо облікової ставки

Пропонуємо до обговорення:
Правління Національного банку сьогодні, 21 січня, ухвалило рішення залишити облікову ставку без змін на рівні 6% річних.

Дивися повний текст НБУ оголосив рішення щодо облікової ставки.
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 14:32

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