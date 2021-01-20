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Україна повернеться до адаптивного
карантину: правила і...

Україна повернеться до адаптивного карантину: правила і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 14:43

Україна повернеться до адаптивного карантину: правила і...

Пропонуємо до обговорення:
З 25 січня в Україні перестає діяти локдаун.

Дивися повний текст Україна повернеться до адаптивного карантину: правила і обмеження.
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 14:43

Пока во Франции и Германии идет коменданский час и тюрьмами для нарушителей карантина будем в ресторанах праздновать победу над ковидом
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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