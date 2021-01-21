З 25 січня в Україні перестає діяти локдаун.
Дивися повний текст Україна повернеться до адаптивного карантину: правила і обмеження.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 21 січ, 2021 14:43
Україна повернеться до адаптивного карантину: правила і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна повернеться до адаптивного карантину: правила і обмеження.
Додано: Чет 21 січ, 2021 14:43
Пока во Франции и Германии идет коменданский час и тюрьмами для нарушителей карантина будем в ресторанах праздновать победу над ковидом
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|