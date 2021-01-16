Про це повідомляє агентство Reuters.
Дивися повний текст Біткойн впав на 10% на тлі побоювань нової бульбашки на ринку.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 16:03
Біткойн впав на 10% на тлі побоювань нової бульбашки на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Біткойн впав на 10% на тлі побоювань нової бульбашки на ринку.
Додано: Чет 21 січ, 2021 16:03
Какое непостоянное это цифровое золото :) С таким успехом можно на Форексе играть.
Додано: Чет 21 січ, 2021 16:09
"на фоне растущих опасений, что биткойн является одним из ряда пузырей на финансовых рынках" - а в этом еще кто-то сомневается?)
Додано: Чет 21 січ, 2021 18:18
Обычное золото тоже постоянно и предсказуемо растет, пока в мире все гладко. А потом бац - за пол года с 800 до 1900 и за следующие полгода вниз до 1200. С постоянными качелями.
Ажиотаж и опасения любой финансоввй инструмент раскачивают.
Биткоин всего лишь проэходит путь, который обычные биржи проходили век назад.
Додано: Чет 21 січ, 2021 18:30
Ничего удивительного. Миллиардеры поимели лохов и обналичили свои крипто-крышечки в реальную валюту. А буратины оттались с носом как и акционеры МММ.
Додано: Чет 21 січ, 2021 18:33
kolodka_eduard Ну золото даже при падении ты в любой лавке или банке обменяешь или продашь. Золото как никак само по себе считается драгоценным металом которое используется в промышленности. А тут придешь со своей флешкой с предложением купить у тебя криптоиды Ольги Бузовой и тебе у виска пальцем покрутят и еще будут долго в спину смеяться.
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