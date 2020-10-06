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У деклараціях депутатів
нарахували криптовалюти на 5,7...

У деклараціях депутатів нарахували криптовалюти на 5,7...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 17:22

У деклараціях депутатів нарахували криптовалюти на 5,7...

Пропонуємо до обговорення:
На сьогоднішній день депутати Верховної Ради мають криптовалюта на $ 201 млн (за курсом Нацбанку - 5,7 млрд грн), повідомляє БізнесЦензор. Це випливає з декларацій народних обранців за 2019 рік. Але їх дані актуальні, оскільки вони не вказували зміни майнового стану, як до того зобов'язує закон.

Дивися повний текст У деклараціях депутатів нарахували криптовалюти на 5,7 млрд грн.
R2
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