Якщо вони сплатили податки із доходів в іншій державі, Україна не повинна оподатковувати їх знову.
Дивися повний текст Чи потрібно оподатковувати перекази від заробітчан — відповідь ДПС.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 19:37
Чи потрібно оподатковувати перекази від заробітчан —...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи потрібно оподатковувати перекази від заробітчан — відповідь ДПС.
Додано: Чет 21 січ, 2021 19:59
Чувствую государство хочет урвать свое от этих 12 млрд. Уж очень сумма привлекательная.
Додано: Чет 21 січ, 2021 20:06
Ответ более чем корректен и не содержит никаких попыток выудить у заробитчан деньги. К чему зраду искать там где её нет?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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