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Чи потрібно оподатковувати
перекази від заробітчан —...

Чи потрібно оподатковувати перекази від заробітчан —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 19:37

Чи потрібно оподатковувати перекази від заробітчан —...

Пропонуємо до обговорення:
Якщо вони сплатили податки із доходів в іншій державі, Україна не повинна оподатковувати їх знову.

Дивися повний текст Чи потрібно оподатковувати перекази від заробітчан — відповідь ДПС.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 19:59

Чувствую государство хочет урвать свое от этих 12 млрд. Уж очень сумма привлекательная.
777serg87
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 20:06

  777serg87 написав:Чувствую государство хочет урвать свое от этих 12 млрд. Уж очень сумма привлекательная.

Ответ более чем корректен и не содержит никаких попыток выудить у заробитчан деньги. К чему зраду искать там где её нет?
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