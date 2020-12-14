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Чи потрібно оподатковувати
перекази від заробітчан —...

Чи потрібно оподатковувати перекази від заробітчан —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 19:37

Чи потрібно оподатковувати перекази від заробітчан —...

Пропонуємо до обговорення:
Якщо вони сплатили податки із доходів в іншій державі, Україна не повинна оподатковувати їх знову.

Дивися повний текст Чи потрібно оподатковувати перекази від заробітчан — відповідь ДПС.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 19:39

А за какой тогда платить им субсидии,строить дороги,содержать садики итд?
majam19720708
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 19:59

Чувствую государство хочет урвать свое от этих 12 млрд. Уж очень сумма привлекательная.
777serg87
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 20:06

  777serg87 написав:Чувствую государство хочет урвать свое от этих 12 млрд. Уж очень сумма привлекательная.

Ответ более чем корректен и не содержит никаких попыток выудить у заробитчан деньги. К чему зраду искать там где её нет?
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 22:02

Все равно,тут какой то подвох явно будет
rytton
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 22:38

Это жжж неспроста. Государство очень хочет бабла, а кормовая база всё меньше
vladkokovlad007
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 22:58

У ст. 67 Конституції України ідеться: «Усі громадяни України повинні подавати до податкових інспекцій податкову декларацію за звітний рік», — сказав чиновник.


Лукавый чиновник пытается исказить суть сказанного в 67 статье, там не написано "повинні", там по другому написано:
Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом


Если человек работает за границей, то он и проживает за границей, а за границей нет украинских податковых инспекций. Поэтому это к нему не относится :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 23:48

Re: Чи потрібно оподатковувати перекази від заробітчан —...

  Амвросий написав:Если человек работает за границей, то он и проживает за границей, а за границей нет украинских податковых инспекций. Поэтому это к нему не относится

Ты забыл что место проживания в Украине регистрируется и пока человек имеет зарегистрированное место проживания - именно туда он и должен носить налоговые декларации. Так что представитель налоговой прав, а ты - нет.

Есть другая причина по которой многие заробитчане могут не подавать декларации, но мне интересно сможешь лы ты её найти. Подсказка - это касается тех кто поехал не на клубнику, а на какую-то более серьёзную и продолжительную работу.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 23:52

  vitaliy_berdinskikh написав:Ты забыл что место проживания в Украине регистрируется и пока человек имеет зарегистрированное место проживания - именно туда он и должен носить налоговые декларации.


Пока человек находится за предлами Украины, он не считается проживающим в Украине.

Люди которые выехали за границу голосовать ведь ходят не по месту регистрации в Украине. :wink:

  vitaliy_berdinskikh написав:Есть другая причина по которой многие заробитчане могут не подавать декларации, но мне интересно сможешь лы ты её найти. Подсказка - это касается тех кто поехал не на клубнику, а на какую-то более серьёзную и продолжительную работу.


выезд на ПМЖ?
Востаннє редагувалось Амвросий в П'ят 22 січ, 2021 00:08, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 00:05

  Амвросий написав:Пока человек находится за предлами Украины, он не считается проживающим в Украине.

Считается проживающим в Украине пока у него есть зарегистрированное место проживания в Украине.

  Амвросий написав:Люди которые выехали за границу голосовать ведь ходят не по месту регистрации в Украине. :wink:

Могут пойти голосовать и по месту регистрации - им никто (кроме жабы по поводу цены поездки домой) не мешает это сделать.

А вот чтобы проголосовать за границей они должны предварительно пойти в посольство или консульство и стать на консульский учёт. Но взятие на консульский учёт сам по себе не освобождает от обязанности подать налоговую декларацию, если вернуться к теме ветки форума.

П.С.
Я смотрю ты как обычно упорно отбрасываешь логику и уж кончно не собираешься рыться в законах. :mrgreen:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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