Якщо вони сплатили податки із доходів в іншій державі, Україна не повинна оподатковувати їх знову.
Дивися повний текст Чи потрібно оподатковувати перекази від заробітчан — відповідь ДПС.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 19:37
Чи потрібно оподатковувати перекази від заробітчан —...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи потрібно оподатковувати перекази від заробітчан — відповідь ДПС.
Додано: Чет 21 січ, 2021 19:39
А за какой тогда платить им субсидии,строить дороги,содержать садики итд?
Додано: Чет 21 січ, 2021 19:59
Чувствую государство хочет урвать свое от этих 12 млрд. Уж очень сумма привлекательная.
Додано: Чет 21 січ, 2021 20:06
Ответ более чем корректен и не содержит никаких попыток выудить у заробитчан деньги. К чему зраду искать там где её нет?
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You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 21 січ, 2021 22:38
Это жжж неспроста. Государство очень хочет бабла, а кормовая база всё меньше
Додано: Чет 21 січ, 2021 22:58
Лукавый чиновник пытается исказить суть сказанного в 67 статье, там не написано "повинні", там по другому написано:
Если человек работает за границей, то он и проживает за границей, а за границей нет украинских податковых инспекций. Поэтому это к нему не относится
Додано: Чет 21 січ, 2021 23:48
Re: Чи потрібно оподатковувати перекази від заробітчан —...
Ты забыл что место проживания в Украине регистрируется и пока человек имеет зарегистрированное место проживания - именно туда он и должен носить налоговые декларации. Так что представитель налоговой прав, а ты - нет.
Есть другая причина по которой многие заробитчане могут не подавать декларации, но мне интересно сможешь лы ты её найти. Подсказка - это касается тех кто поехал не на клубнику, а на какую-то более серьёзную и продолжительную работу.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 21 січ, 2021 23:52
Пока человек находится за предлами Украины, он не считается проживающим в Украине.
Люди которые выехали за границу голосовать ведь ходят не по месту регистрации в Украине.
выезд на ПМЖ?
Востаннє редагувалось Амвросий в П'ят 22 січ, 2021 00:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 22 січ, 2021 00:05
Считается проживающим в Украине пока у него есть зарегистрированное место проживания в Украине.
Могут пойти голосовать и по месту регистрации - им никто (кроме жабы по поводу цены поездки домой) не мешает это сделать.
А вот чтобы проголосовать за границей они должны предварительно пойти в посольство или консульство и стать на консульский учёт. Но взятие на консульский учёт сам по себе не освобождает от обязанности подать налоговую декларацию, если вернуться к теме ветки форума.
П.С.
Я смотрю ты как обычно упорно отбрасываешь логику и уж кончно не собираешься рыться в законах.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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