Чи потрібно оподатковувати перекази від заробітчан —...

Додано: П'ят 22 січ, 2021 00:05

Амвросий написав: Пока человек находится за предлами Украины, он не считается проживающим в Украине.

Пока человек находится за предлами Украины, он не считается проживающим в Украине.

Амвросий написав: Люди которые выехали за границу голосовать ведь ходят не по месту регистрации в Украине. Люди которые выехали за границу голосовать ведь ходят не по месту регистрации в Украине.

А вот чтобы проголосовать за границей

Считается проживающим в Украине пока у него есть зарегистрированное место проживания в Украине.- им никто (кроме жабы по поводу цены поездки домой) не мешает это сделать.они должны предварительно пойти в посольство или консульство и стать на консульский учёт. Но взятие на консульский учёт сам по себе не освобождает от обязанности подать налоговую декларацию, если вернуться к теме ветки форума.Я смотрю ты как обычно упорно отбрасываешь логику и уж кончно не собираешься рыться в законах.