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Чи потрібно оподатковувати перекази від заробітчан —...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 21 січ, 2021 19:37
Пропонуємо до обговорення:
Якщо вони сплатили податки із доходів в іншій державі, Україна не повинна оподатковувати їх знову.
Дивися повний текст Чи потрібно оподатковувати перекази від заробітчан — відповідь ДПС
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R2
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Додано: Чет 21 січ, 2021 19:39
А за какой тогда платить им субсидии,строить дороги,содержать садики итд?
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majam19720708
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Додано: Чет 21 січ, 2021 19:59
Чувствую государство хочет урвать свое от этих 12 млрд. Уж очень сумма привлекательная.
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777serg87
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Додано: Чет 21 січ, 2021 20:06
777serg87 написав:
Чувствую государство хочет урвать свое от этих 12 млрд. Уж очень сумма привлекательная.
Ответ более чем корректен и не содержит никаких попыток выудить у заробитчан деньги. К чему зраду искать там где её нет?
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 21 січ, 2021 22:02
Все равно,тут какой то подвох явно будет
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rytton
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Додано: Чет 21 січ, 2021 23:48
Амвросий написав:
Если человек работает за границей, то он и проживает за границей, а за границей нет украинских податковых инспекций. Поэтому это к нему не относится
Ты забыл что место проживания в Украине регистрируется и пока человек имеет зарегистрированное место проживания - именно туда он и должен носить налоговые декларации. Так что представитель налоговой прав, а ты - нет.
Есть другая причина по которой многие заробитчане могут не подавать декларации, но мне интересно сможешь лы ты её найти. Подсказка - это касается тех кто поехал не на клубнику, а на какую-то более серьёзную и продолжительную работу.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 21 січ, 2021 23:52
vitaliy_berdinskikh написав:
Ты забыл что место проживания в Украине регистрируется и пока человек имеет зарегистрированное место проживания - именно туда он и должен носить налоговые декларации.
Пока человек находится за предлами Украины, он не считается проживающим в Украине.
Люди которые выехали за границу голосовать ведь ходят не по месту регистрации в Украине.
vitaliy_berdinskikh написав:
Есть другая причина по которой многие заробитчане могут не подавать декларации, но мне интересно сможешь лы ты её найти. Подсказка - это касается тех кто поехал не на клубнику, а на какую-то более серьёзную и продолжительную работу.
выезд на ПМЖ?
Востаннє редагувалось Амвросий
в П'ят 22 січ, 2021 00:08, всього редагувалось 1 раз.
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Амвросий
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Додано: П'ят 22 січ, 2021 00:05
Амвросий написав:
Пока человек находится за предлами Украины, он не считается проживающим в Украине.
Считается проживающим в Украине пока у него есть зарегистрированное место проживания в Украине.
Могут пойти голосовать и по месту регистрации
Амвросий написав:
Люди которые выехали за границу голосовать ведь ходят не по месту регистрации в Украине.
- им никто (кроме жабы по поводу цены поездки домой) не мешает это сделать.А вот чтобы проголосовать за границей
они должны предварительно пойти в посольство или консульство и стать на консульский учёт. Но взятие на консульский учёт сам по себе не освобождает от обязанности подать налоговую декларацию, если вернуться к теме ветки форума.П.С.
Я смотрю ты как обычно упорно отбрасываешь логику и уж кончно не собираешься рыться в законах.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: П'ят 22 січ, 2021 00:16
vitaliy_berdinskikh написав:
Могут пойти голосовать и по месту регистрации[/b] - им никто (кроме жабы по поводу цены поездки домой) не мешает это сделать.
Если человек проживает более 183 дней за границей, его резидентность определяется уже не местом прописки, а страной где он живет.
якщо фізична особа не має місця постійного проживання у жодній з держав, вона вважається резидентом, якщо перебуває в Україні не менше 183 днів (включаючи день приїзду та від'їзду) протягом періоду або періодів податкового року.
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Амвросий
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Додано: П'ят 22 січ, 2021 00:22
Амвросий написав: vitaliy_berdinskikh написав:
Могут пойти голосовать и по месту регистрации[/b] - им никто (кроме жабы по поводу цены поездки домой) не мешает это сделать.
Если человек проживает более 183 дней за границей, его резидентность определяется уже не местом прописки, а страной где он живет.
тут нет смайлика с большим пальцем вверх, потому так (большой палец вверх)
Это как раз то, что позволяет заробитчанину не отчитываться в налоговую.
На самом деле там всё немного сложнее, так как кроме количества дней должны выполняться и другие условия. Но в общем случае можно сослаться уже на то что человек постоянно живет и работает более полугода, остальное оставить адвокатам.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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vitaliy_berdinskikh
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