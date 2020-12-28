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Ощадбанк отримав понад 1000
заявок на підключення до...

Ощадбанк отримав понад 1000 заявок на підключення до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 23:01

Ощадбанк отримав понад 1000 заявок на підключення до...

Пропонуємо до обговорення:
Протягом двох днів з моменту запуску послуги з підключення газопостачання від ГК «Нафтогаз України» понад 1000 побутових споживачів подали відповідні заявки у відділеннях Ощадбанку.

Дивися повний текст Ощадбанк отримав понад 1000 заявок на підключення до «Нафтогазу».
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 23:01

А про 150 гривень от Ощадбанка за подключение к Нафтогазу, ни слова ))
serjikus78
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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