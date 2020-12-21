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Саудівська Аравія припиняє
вакцинацію препаратом Pfizer

Саудівська Аравія припиняє вакцинацію препаратом Pfizer
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 23:40

Саудівська Аравія припиняє вакцинацію препаратом Pfizer

Пропонуємо до обговорення:
Про це в Twitter повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Дивися повний текст Саудівська Аравія припиняє вакцинацію препаратом Pfizer.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 23:40

Конечно же люди умирают не от вакцины)
23 смерти в Норвегии после вакцинации это потому что сердце остановилось от радости..
straponesa
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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