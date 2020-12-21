Про це в Twitter повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.
Дивися повний текст Саудівська Аравія припиняє вакцинацію препаратом Pfizer.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 23:40
Саудівська Аравія припиняє вакцинацію препаратом Pfizer
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Саудівська Аравія припиняє вакцинацію препаратом Pfizer.
Додано: Чет 21 січ, 2021 23:40
Конечно же люди умирают не от вакцины)
23 смерти в Норвегии после вакцинации это потому что сердце остановилось от радости..
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