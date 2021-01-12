На кременчуцькому заводі “Вепр” зробили неймовірне – над звичайним ЗАЗ-1102 “Таврія” з кузовом хетчбек гарненько попрацювали
Дивися повний текст У мережі показали фото незвичайного купе “Таврія” (фото).
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Додано: П'ят 22 січ, 2021 09:19
У мережі показали фото незвичайного купе “Таврія” (фото)
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Дивися повний текст У мережі показали фото незвичайного купе “Таврія” (фото).
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