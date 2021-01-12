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У мережі показали фото
незвичайного купе “Таврія” (фото)

У мережі показали фото незвичайного купе “Таврія” (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 09:19

У мережі показали фото незвичайного купе “Таврія” (фото)

Пропонуємо до обговорення:
На кременчуцькому заводі “Вепр” зробили неймовірне – над звичайним ЗАЗ-1102 “Таврія” з кузовом хетчбек гарненько попрацювали

Дивися повний текст У мережі показали фото незвичайного купе “Таврія” (фото).
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Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 09:19

В 70-х произвел бы фурор.
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