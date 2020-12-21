У США випробували український всюдихід Sherp в умовах міста. Відеоблогери вирішили перевірити, наскільки такий апарат підходить для повсякденного використання.
Дивися повний текст Протестували український всюдихід в умовах міста.
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Додано: П'ят 22 січ, 2021 09:25
Протестували український всюдихід в умовах міста
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Дивися повний текст Протестували український всюдихід в умовах міста.
Додано: П'ят 22 січ, 2021 09:25
Круто. Только производства в Украине нет. Закрыли. Украинский но без Украины.
Спроса нет. Болота все повысыхали
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