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Протестували український
всюдихід в умовах міста

Протестували український всюдихід в умовах міста
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 09:25

Протестували український всюдихід в умовах міста

Пропонуємо до обговорення:
У США випробували український всюдихід Sherp в умовах міста. Відеоблогери вирішили перевірити, наскільки такий апарат підходить для повсякденного використання.

Дивися повний текст Протестували український всюдихід в умовах міста.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 09:25

Круто. Только производства в Украине нет. Закрыли. Украинский но без Украины.
Спроса нет. Болота все повысыхали
p_a_l
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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